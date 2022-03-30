Возле Одессы маневрируют российские корабли и сохраняется угроза высадки десанта.

Об этом сообщил журналистам офицер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Вражеские корабли продолжают маневрировать, угроза высадки десанта остается. Враг настойчиво проводит воздушную разведку, давит и атакует с неба. Следовательно, силы и средства противовоздушной обороны и вся система защиты нашего региона четко налажена, мы готовы противодействовать любым провокациям врага, в том числе с использованием особенностей ландшафта", - сказал Назаров.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что корабли Российской Федерации вошли в закрытые районы Черного моря. Вероятно, они планируют нанести ракетные удары по объектам Украины на суше.

Напомним, война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 35-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за тем, что происходит на фронте и в тылу.

Также мы анализировали главные итоги 29 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Генштаб ВСУ заявил, что РФ начала отведение части войск с территорий Киевской и Черниговской областей. Впрочем, на Донбассе, напротив, увеличивается количество сил противника. В Стамбуле вчера прошли переговоры. По итогам реакция Москвы была более позитивной, чем ранее. А президент Владимир Зеленский заявил, что сигналы, которые приходят по итогам переговоров, можно назвать положительными.

"Страна" анализировала, что означают итоги переговоров Украины и России в Стамбуле.

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