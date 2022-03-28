Сегодня, 28 марта, в Одессе и области ВСУ будут проводить учебные стрельбы в море из разных видов оружия, в том числе крупнокалиберного. Жителей региона просят сохранять спокойствие.

Об этом сообщает издание "Суспильне Одеса" со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Такие стрельбы в Одесской области ВСУ проводят не впервые. Последний раз учения организовывали 25 марта.

Напомним, что накануне российские ДРГ пытались высадиться в Одесской области, атаку отбили украинские защитники.

Также на прошлой неделе российские военные корабли обстреляли Одессу.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже тридцать третий день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте и международной арене 27 марта - на тридцать второй день войны в Украине. В блокаде оставался город Славутич, который ранее россияне взяли под контроль. Продолжились попытки взять Чернигов, который, по словам мэра города, находится в оперативном окружении. Кроме того, "глава ЛНР" Пасечник заявил о новом "референдуме" за присоединение к России.

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О том, что и зачем сказал президент США Джо Байден об Украине и России в своей речи в Варшаве 26 марта, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.