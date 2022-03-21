Министерство обороны США наблюдает усиление военной активности с российской стороны в северной части Черного моря, однако не видит признаков, указывающих на неизбежную высадку морского десанта россиян на украинский берег в районе Одессы.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова высокопоставленного представителя Пентагона в понедельник, 21 марта.

"Россия до сих пор сосредотачивает более десятка военных кораблей в северной части Черного моря, включая десантные корабли, надводные боевые корабля, тральщики и патрульные катера", - сказал представитель американского ведомства.

По его словам, в Пентагоне подтверждают, что частично последние обстрелы по окрестностям Одессы осуществлялись именно с этих военных кораблей.

В то же время, "пока нет признаков неизбежной десантной высадки на Одессу".

По оценкам Минобороны США, россияне "отчаянно стремятся" хоть как-то восстановить наступательный импульс, поэтому усиливают ракетные и артиллерийские обстрелы с большой дальности. Однако это только усугубляет опасность для гражданского населения.

Чиновник добавил, что российские войска "ничего не добились" из того, что, по оценкам США, они ставили своей целью в плане получения контроля над украинскими городами. Тем не менее, обстрелы с дальней дистанции только усилили сопротивление украинцев с одной стороны, а также падение духа среди российских войск с другой.

Представитель Пентагона допустил, что Россия также может стремиться таким образом усилить свои позиции в переговорах с Украиной, поскольку на данный момент их не так уж много.

Ранее "Страна" сообщала, что войска РФ обстреляли Одессу с моря, повреждены домовладения. Российский корабль был подбит украинскими военными.

В Украине уже 26-й день продолжается война. За ситуацией на фронте и в тылу, переговорами и эвакуацией "Страна" следит в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала основные события вчерашнего дня: Генштаб подтвердил, что РФ использовала против Украины гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" и есть угроза его дальнейшего применения, а Турция заявила, что в позициях Москвы и Киева наметилось сближение.

Кроме того, мы рассказывали, почему Зеленского начали атаковать за идею отказаться от НАТО.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах.