Эскадренный миноносец ВМС США Forrest Sherman пришвартовался в воскресенье в порту Гданьска на севере Польши.

Об этом сообщает польское издание Gazeta Wyborcza.

По информации газеты, такой корабль зашел в гданьский порт впервые в его истории. Подчеркивается, что это рутинный визит для пополнения запасов и отдыха команды. Корабль пробудет в Гданьске до конца марта.

"Наша цель - продемонстрировать американское присутствие в Балтийском море и заверить наших союзников по НАТО, что мы можем быстро отреагировать на любую потенциальную агрессию в регионе", - заявил в эфире телеканала TVN24 представитель ВМС США Мэтт Заблик.

По его словам, американские моряки также хотят поддержать Гданьск в деле оказания помощи беженцам с Украины.

Как пишет Gazeta Wyborcza, Forrest Sherman вооружен орудиями различного калибра и ракетной установкой. В его задачи входит противовоздушная оборона, проведение ударных операций, противодействие подлодкам и другим кораблям.

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