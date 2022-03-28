В порт Гданьска впервые в истории зашел эскадренный миноносец ВМС США Forrest Sherman
Эскадренный миноносец ВМС США Forrest Sherman пришвартовался в воскресенье в порту Гданьска на севере Польши.
Об этом сообщает польское издание Gazeta Wyborcza.
По информации газеты, такой корабль зашел в гданьский порт впервые в его истории. Подчеркивается, что это рутинный визит для пополнения запасов и отдыха команды. Корабль пробудет в Гданьске до конца марта.
"Наша цель - продемонстрировать американское присутствие в Балтийском море и заверить наших союзников по НАТО, что мы можем быстро отреагировать на любую потенциальную агрессию в регионе", - заявил в эфире телеканала TVN24 представитель ВМС США Мэтт Заблик.
По его словам, американские моряки также хотят поддержать Гданьск в деле оказания помощи беженцам с Украины.
Как пишет Gazeta Wyborcza, Forrest Sherman вооружен орудиями различного калибра и ракетной установкой. В его задачи входит противовоздушная оборона, проведение ударных операций, противодействие подлодкам и другим кораблям.
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