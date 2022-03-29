Автор известной фразы о "русском военном корабле", пограничник с острова Змеиный Роман Грибов вернулся в Украину после обмена пленными.

Об этом сообщает Телеграм-канал Министерства внутренних дел.

Грибов, который попал в плен вместе с другими сослуживцами, прибыл в родную Черкасскую область.

Пограничнику после возвращения вручили награду "За заслуги перед Черкасчиной". Ее отдал председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Как пишет украинская "Википедия", будучи пограничником Государственной пограничной службы Украины, 24 февраля Грибов находился на острове Змеиный во время атаки российских войск. В ответ на требование россиян сложить оружие и сдаться он произнес известную нецензурную фразу о корабле.

Роман находился в плену до 24 марта, когда Украина и Россия провели первый полноценный обмен военнопленными.

Напомним, об обмене взятых в плен военных с острова Змеиного рассказал журналистам Владимир Зеленский.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

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