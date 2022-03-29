Соединенные Штаты рассчитывают развернуть в ближайшие пять лет три батареи гиперзвуковых ракет большой дальности и четыре батареи средней дальности.

Об этом сообщил в понедельник, 28 марта, на брифинге для журналистов представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США вице-адмирал Рон Боксолл, пишет ТАСС.

"Министерство обороны США развертывает три гиперзвуковые батареи большой дальности и четыре батареи средств средней дальности в течение следующих пяти лет", - заявил военачальник. Он комментировал положения проекта американского федерального бюджета на 2023 финансовый год, представленного несколькими часами ранее Белым домом.

Согласно изложенной вице-адмиралом информации, подготовленные администрацией США в рамках нынешних бюджетных предложений планы "включают развертывание гиперзвуковых вооружений на платформах наземного, воздушного и морского базирования".

Новый финансовый год начинается в США 1 октября.

Напомним, что в прошлом году в Соединенных Штатах Америки Управление перспективных исследовательских программ (DARPA) совместно с ВВС США успешно завершили испытания гиперзвуковой ракеты HAWC, скорость которой в пять раз превышает скорость звука.

Ранее мы писали, что Россия запустила гиперзвуковые ракеты по Украине. Это первое применение таких ракет в боевых действиях.