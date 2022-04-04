Губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус заявил, что российские войска отошли от Чернигова и отходят из области.

Об этом он рассказал в ходе единого марафона новостей 4 апреля.

"Создан относительно безопасный маршрут, по которому может идти гумпомощь. Но ракетные и авиаудары по Чернигову все еще возможны", - заявил Чаус.

По его словам, вернуться в Чернигов, чтобы забрать родных или вещи, можно, но лучше не делать это сегодня, до того как заедет гуманитарка.

Напомним, в начале прошлой недели в Минобороны РФ заявили о сокращении "военной активности" под Киевом и Черниговом.

Впрочем, после этого в Чернигове сообщили, что после слов РФ о "сокращении активности" обстрелы города начались еще интенсивнее.

Уже 1 апреля в Генштабе ВСУ заявили об освобождении десятков населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях.

Позже в ВСУ рассказали, что отвода войск РФ в Черниговской области не было, их вынудили отходить.

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