Войска РФ отошли от Чернигова и покидают область, ракетные удары по городу все еще возможны - губернатор
Губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус заявил, что российские войска отошли от Чернигова и отходят из области.
Об этом он рассказал в ходе единого марафона новостей 4 апреля.
"Создан относительно безопасный маршрут, по которому может идти гумпомощь. Но ракетные и авиаудары по Чернигову все еще возможны", - заявил Чаус.
По его словам, вернуться в Чернигов, чтобы забрать родных или вещи, можно, но лучше не делать это сегодня, до того как заедет гуманитарка.
Напомним, в начале прошлой недели в Минобороны РФ заявили о сокращении "военной активности" под Киевом и Черниговом.
Впрочем, после этого в Чернигове сообщили, что после слов РФ о "сокращении активности" обстрелы города начались еще интенсивнее.
Уже 1 апреля в Генштабе ВСУ заявили об освобождении десятков населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях.
Позже в ВСУ рассказали, что отвода войск РФ в Черниговской области не было, их вынудили отходить.
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