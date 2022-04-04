Сегодня возобновляется автомобильное сообщение между Черниговом и Киевом
В понедельник, 4 апреля, с 10:00 открывается автомобильное движение из Киева в Чернигов и обратно.
Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус.
По его словам, работать будет старая трасса P69, которая идёт через Хотяновку.
Там открывается движение гуманитарных грузов весом до 5 тонн. Чаус просит пока не ехать туда легковым транспортом в личных целях, чтобы не создавать заторов.
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