В понедельник, 4 апреля, с 10:00 открывается автомобильное движение из Киева в Чернигов и обратно.

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус.

По его словам, работать будет старая трасса P69, которая идёт через Хотяновку.

Там открывается движение гуманитарных грузов весом до 5 тонн. Чаус просит пока не ехать туда легковым транспортом в личных целях, чтобы не создавать заторов.

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