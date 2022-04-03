Мэр Чернигова Владислав Атрошенко рассказал, что город уничтожен на 70%, а местные жители даже перестали интересоваться, сколько мин прилетело. Об этом он сообщил в эфире украинского телемарафона.

"Чернигов уничтожен на 70%, люди уже перестали интересоваться, сколько мин прилетело... У нас город напоминает Бучу, а в некоторых районах он уже такой, как Мариуполь. Людей интересует, как им дожить до завтра. У нас сосредоточение войск РФ на границе с Беларусью, нас интересует, как будет работать ПВО, будут ли продолжать падать бомбы на голову", - сказал он.

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