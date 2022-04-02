После обстрела российскими снайперами жителей Чернигова, стоявших в очереди за хлебом, погиб гражданин США Джимми Хилл.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на полицию Чернигова и Госдепартамент США.

Известно, что Хилл не уехал из Украины в начале полномасштабного вторжения России из-за больной женщины, с которой встречался 13 лет. Последний пост на его странице в Facebook появился 15 марта.

"Массированная бомбежка! Ещё жив. Ограничены в еде. В комнате очень холодно. Ира в реанимации", - сказано в записи.

Сестра американца, Шерил Хилл, рассказала подробности гибели Джимми. Оказалось, он стал одной из жертв российских снайперов, которые обстреливали людей, стоящих в очереди за хлебом. Известно, что это уже второй гражданин США, погибший в Украине с начала полномасштабной войны с Россией.

"Мой брат был убит вчера в Чернигове. Он стоял в очереди за хлебом вместе с несколькими другими людьми, когда их расстреляли российские снайперы. Его тело было обнаружено на улице местной полицией", - рассказала сестра погибшего.

Напомним, 13 марта мэр Ирпеня Александр Маркушин обратился к украинским и иностранным журналистам и попросил, чтобы на время освобождения города от оккупантов они не переходили мост с Романовки в город. Такое заявление он сделал после того, как в городе был убит корреспондент New York Times.

Как сообщала "Страна", 31 марта глава пресс-службы Государственного департамента Нед Прайс заявил, что американские граждане, находящиеся на территории России и Украины, должны немедленно покинуть эти страны из-за повышенной опасности.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.