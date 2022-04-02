Поселок городского типа Михайло-Коцюбинское в Черниговской области освобождено Вооруженными силами Украины.

Об этом сообщает пресс-служба штаба оперативного командования "Север" на своей официальной странице в Facebook.

"Силы сопротивления рапортуют: Михайло-Коцюбинское наше!" - сказано в посте.

Расстояние от села до Чернигова составляет всего 18 километров. Освобождены также и северные окрестности города: ВС РФ выбиты из Городни, расположенной на пути к границе России. В публикации пресс-службы приведены фото разбитой российской техники.

Напомним, сегодня, 2 апреля, командующий войсками оперативного командования "Север" генерал-майор Виктор Николюк рассказал о том, что украинские военные уже зашли к южным подступам к Чернигову.

Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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О подготовке к битве за Донбасс и проблеме с гарантиями для Украины рассказывала в своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева.