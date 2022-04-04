Южная Корея передала около 1,1 миллиона боеприпасов с обедненным ураном американским Военно-воздушным силам на базе у города Пхёнтхэк. После передачи припасы должны транспортировать в США.

Об этом 4 апреля сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейского депутата Ким Чжин Пхё.

По словам политика, ВВС Республики Корея передали боеприпасы своим американским коллегам, груз будет направлен в США морем в середине апреля. Это вооружение хранилось на военном аэродроме в городе Сувон вблизи столицы в соответствии с соглашением 1975 года. Снаряды предназначались для использования на штурмовиках А-10 американского производства.

Боеприпасы с обедненным ураном обладают высокой бронепробиваемостью и подходят для борьбы с танками, поясняет агентство.

На протяжении долгого времени южнокорейская общественность выражала беспокойство из-за радиоактивных свойств производственного материала этих снарядов и его негативного влияния на здоровье человека. Как пишет Yonhap, боеприпасы из обедненного урана вызывают рак, лейкемию и другие заболевания.

Между тем в Украине министр обороны Алексей Резников заявил о существенном прогрессе в вопросе поставок оружия и боеприпасов.

РПи этом западные СМИ пишут, что у Украины заканчивается оружие и боеприпасы, необходимые для уничтожения российских самолетов и танков.