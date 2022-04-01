Министерство финансов США расширило санкционный список в отношении КНДР, добавив в него пять организаций.

Об этом говорится в заявлении, размещенном в пятницу, 1 апреля, на сайте ведомства, пишет ТАСС.

По данным заявления, американские санкции, в частности, коснутся Министерства ракетной промышленности Корейской Народно-Демократической Республики. Представителям финансовых учреждений США отныне запрещается проводить транзакции с этим ведомством. В список также попали четыре торговые корпорации КНДР.

Напомним, что 24 марта 2022 года Вооруженные силы КНДР по прямому приказу лидера страны Ким Чен Ына запустили межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Хвасон-17". Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал этот пуск нарушением добровольного моратория Пхеньяна на пуски МБР и ядерные испытания. В январе власти народной республики заявляли о намерении пересмотреть временный отказ от подобной деятельности из-за "враждебной политики и военной угрозы со стороны США".

Также мы писали, что МИД КНДР считает, что запуски ракет Пхеньяном вызывают восхищение всего мира.