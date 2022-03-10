Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил государственное космическое агентство и рассказал, что в Северной Корее создается спутник для разведки. Его предназначение - собирать информацию о военных США в регионе.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Он (Ким Чен Ын - Ред.) отметил, что целью разработки и эксплуатации военного разведывательного спутника является предоставление вооруженным силам КНДР информации в режиме реального времени о военных действиях против нее агрессивных войск американского империализма и его вассальных сил в Южной Корее, Японии и Тихоокеанском регионе", - сказано в сообщении.

Ким Чен Ын сказал, что "важная стратегическая и тактическая политика" партии заключается в том, чтобы "внимательно следить и различать характер враждебных военных действий против КНДР".

Ранее мы писали, что в Северной Корее студента приговорили к расстрелу за ввоз в страну сериала "Игра в кальмара".

Мы следим за происходящим на фронте 9 марта, на 14-й день войны, в обновляемом материале.

"Страна" подробно рассказывала о том, как развивались события 8 марта.

Вчера враг предпринимал попытки захватить Чернигов и блокировать Харьков. Мы публиковали главные итоги 13-го дня войны.

Кроме того, мы сообщали, что 10 марта в Анталье должна состояться встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила основные итоги вчерашнего дня и рассказывала о последних событиях в Украине.