Как и все страны мира, Северная Корея празднует Новый год. На площади имени Ким Ир Сена в столице страны Пхеньяне прошли новогодний концерт и салют. Лидер государства Ким Чен Ын на нем не выступал.

Как пишет РИА Новости, трансляцию мероприятия провело Центральное телевидение КНДР.

На площади установили большую открытую сцену, на которую выходили десятки артистов. Среди прочего они исполнили песни, восхваляющие лидера страны Ким Чен Ына. Сама площадь была заполнена народом, некоторые сажали на плечи детей. Многие граждане держали светящиеся стики, у кого-то можно было заметить праздничные аксессуары, например, ободки с заячьими ушами. На кадрах трансляции крупным планом можно было увидеть, что все зрители носят медицинские маски.

После завершения основной части концерта часы с драконом на площади пробили двенадцать. На фоне портретов бывших вождей Ким Чен Ира и Ким Ир Сена перед Народным дворцом учебы был торжественно поднят флаг, а затем начался праздничный салют. Наблюдавшие за ним граждане улыбались и махали руками. Под конец в воздухе вспыхнула созданная из салютных залпов надпись "2022".



Как и в предыдущие два года, трансляции поздравительной речи Ким Чен Ына не было. Неизвестно, присутствовал ли он вообще на концерте.

После трансляции новогоднего празднования диктор телеканала произнесла поздравительную речь, в которой похвалила достижения политики Ким Чен Ына, включая развитие Пхеньяна и строительство жилых кварталов в городе Самчжиён, а также заботу о народе великого лидера. В завершение она поздравила Ким Чен Ына с Новым годом.

Последние два года Ким Чен Ын не выпускал новогодних посланий к нации, предпочитая вместо этого доносить свои мысли до граждан в речах по итогам крупных партийных заседаний в конце старого года или начале нового. Так, в конце 2019 года Ким Чен Ын председательствовал на четырехдневном пленарном заседании партии, а новогоднее послание в январе 2020 года проводить не стал, впервые с момента прихода к власти. В 2021 году лидер КНДР выпустил речь по итогам партийного съезда в январе.

В этом году с 28 декабря идет четвертый пленум центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи (ТПК) восьмого созыва, на котором Ким Чен Ын уже зачитал речь и доклад. Их содержание пока не опубликовано. На этом пленуме Ким Чен Ын предстал сильно похудевшим.

Как сообщала "Страна", в конце весны Ким Чен Ын надолго пропал из поля зрения общественности и СМИ и появился спустя месяц.