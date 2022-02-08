МИД КНДР считает, что запуски ракет Пхеньяном вызывают восхищение всего мира
Власти КНДР заявили, что ее недавние ракетные запуски вызвали восхищение со стороны всей мировой общественности.
Как передает ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном 8 февраля министерством иностранных дел народной республики.
"Только одна наша страна не боится сказать правду США и достойно позиционирует себя перед ними, проводит испытания ракет с досягаемостью до территории США, вызывая изумление и восхищение всего мира", - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства Северной Кореи.
В МИД добавили, что с начала этого года КНДР достигла значительных успехов в укреплении обороноспособности, "начиная с непрерывных успешных запусков гиперзвуковых ракет и кончая контрольно-проверочным запуском баллистической ракеты среднего и дальнего действия "земля-земля" типа "Хвасон-12".
В министерстве отметили, что мировые СМИ "единодушно признают могущественную военную силу" страны.
Ранее южнокорейские военные сообщали, что КНДР 30 января произвела запуск баллистической ракеты средней дальности в направлении Японского моря. Ракета пролетела около 800 км, достигнув максимальной высоты две тысячи километров. Пхеньян не проводил подобных пусков с конца 2017 года, соблюдая добровольный мораторий на запуски межконтинентальных баллистических ракет и ядерные испытания.
Этот запуск стал для КНДР седьмым с начала года. В середине января "Страна" рассказывала об одном из этой серии пусков: 18-го числа КНДР запустила две тактические управляемые ракеты в Японское море.