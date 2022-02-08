Власти КНДР заявили, что ее недавние ракетные запуски вызвали восхищение со стороны всей мировой общественности.

Как передает ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном 8 февраля министерством иностранных дел народной республики.

"Только одна наша страна не боится сказать правду США и достойно позиционирует себя перед ними, проводит испытания ракет с досягаемостью до территории США, вызывая изумление и восхищение всего мира", - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства Северной Кореи.

В МИД добавили, что с начала этого года КНДР достигла значительных успехов в укреплении обороноспособности, "начиная с непрерывных успешных запусков гиперзвуковых ракет и кончая контрольно-проверочным запуском баллистической ракеты среднего и дальнего действия "земля-земля" типа "Хвасон-12".

В министерстве отметили, что мировые СМИ "единодушно признают могущественную военную силу" страны.

Ранее южнокорейские военные сообщали, что КНДР 30 января произвела запуск баллистической ракеты средней дальности в направлении Японского моря. Ракета пролетела около 800 км, достигнув максимальной высоты две тысячи километров. Пхеньян не проводил подобных пусков с конца 2017 года, соблюдая добровольный мораторий на запуски межконтинентальных баллистических ракет и ядерные испытания.

Этот запуск стал для КНДР седьмым с начала года. В середине января "Страна" рассказывала об одном из этой серии пусков: 18-го числа КНДР запустила две тактические управляемые ракеты в Японское море.