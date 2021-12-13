Южная Корея при содействии Китая, КНДР и США готова прекратить Корейскую войну (активная фаза войны продолжалась в 1950-1953 годах).

Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap.

Более 70 лет война между севером и югом продолжается, находясь в стадии "перемирия". Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на пресс-конференции с премьером Австралии Скоттом Моррисоном заявил, что его страна, КНДР, США и Китай "в принципе согласны" объявить об официальном окончании Корейской войны 1950-53 годов.

По мнению Муна, формальное объявление о завершении войны поспособствует возобновлению зашедших в тупик переговоры между Южной и Северной Кореей, а также между КНДР и США.

Журналисты отмечают, что времени на реализацию задуманного у президента Южной Кореи не так много. Через 5 месяцев он покидает президентский пост.

Ранее "Страна" писала о том, что в Северной Корее студента приговорили к расстрелу за ввоз в страну сериала "Игра в кальмара".

Также мы сообщали, что южнокорейская разведка опровергла слухи о перевороте в КНДР и захвате власти сестрой Ким Чен Ына. А армия Скверной Кореи провела соревнования по артиллерийской стрельбе.