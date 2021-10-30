В Южной Корее впервые после вакцинации от коронавируса умер подросток. Он сделал прививку в конце лета препаратом Pfizer.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

По данным властей, ученик старших классов 13 августа получил прививку от коронавируса вакциной от компании Pfizer. Однако 27 сентября, спустя 45 дней после иммунизации, ребенок умер.

Журналисты утверждают, что у мальчика не было серьезных хронических заболеваний. Сейчас власти Южной Кореи проверяют, имеет ли вакцинация отношение к смерти ребенка.

Напомним, "Страна" писала, что в Украине 118 человек скончались после вакцинации против COVID-19. Такие данные указал Минздрав в ответе на запрос журналистов. При этом медицинские чиновники никак не связывают эти смерти с последствиями вакцинации.

Ранее "Страна" писала о том, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус констатировал рост в глобальном масштабе заражений коронавирусом и смертей от него впервые за два месяца. Также он заявил, что одни лишь вакцины не смогут остановить пандемию.