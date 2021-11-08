В субботу в КНДР прошли соревнования по артиллерийской стрельбе при участии механизированных частей северокорейской армии.

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На учениях присутствовали начальник генштаба КНА Рим Гван Ира и член президиума политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхона. Победителей соревнований наградили медалями, значками и грамотами.

ЦТАК добавил, что учения прошли, "когда вся Корейская народная армии (КНА) преисполнена энтузиазма в деле интенсивной подготовки для нового расцвета в укреплении обороноспособности государства под знаменем самообороны".

Ранее "Страна" сообщала, что в Черном море прошли учения Черноморского флота, в ходе которых фрегат "Адмирал Эссен" с ракетами "Калибр" прикрывал пункт базирования кораблей от авиационного удара условного противника. Маневры прошли на фоне захода в Черное море боевых кораблей ВМС США.

Также над южной Европой страны НАТО начали свои ежегодные учения "Стойкий полдень", во время которых будет отработан сценарий ядерной войны на южный и восточных границах европейских членов альянса. Подробности маневров строго секретны.