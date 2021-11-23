Во вторник, 23 ноября, в Сеуле скончался экс-военный командующий и бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван. Ему было 90 лет.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, он скончался в своем доме. Причиной смерти стала болезнь - у Чона был рак крови на стадии ремиссии, однако недавно его состояние ухудшилось.

Справка. Чон Ду Хван в 1976 году работал заместителем начальника Службы безопасности президента Южной Кореи. Позже он дослужился до звания генерал-майора. В 1978 году стал командиром 1-й стрелковой дивизии. В 1979 году он был назначен руководителем Командованием безопасности. В том же году он пришел к власти в результате военного переворота. Его железное правление страной вызвало массовые протесты против демократии. Тогда были убиты тысячи студентов.

В 1996 году его признали виновным в государственной измене и приговорили к пожизненному заключению, но в следующем году помиловали.

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