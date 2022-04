Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила, какие санкции Евросоюз вводит против России. Их уже поддержали более 40 стран.

Заявление опубликовано в ее Твиттере.

По ее словам, предлагается ввести запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год и полный запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками, в том числе с ВТБ – вторым по величине российским банком.

Евросоюз намерен запретить российским судам заходить в порты ЕС и въезжать российским и белорусским грузоперевозчикам, а также запретить экспорт в Россию полупроводников (на сумму в 9 миллиардов евро), машин и транспортного оборудования на сумму 10 млрд евро.

Кроме того, как добавила она, российским компаниям предлагается запретить участвовать в госзакупках в ЕС и оказывать любую финансовую поддержку российским государственным органам. Ограничительные меры коснутся и физических лиц.

"Сегодня такие санкции введут более 40 стран. Занять четкую позицию крайне важно для всего мира. Четкую позицию против путинского выбора войны. Против расправы над мирным населением", – отметила она.

По ее словам, Евросоюз также работает над введением дополнительных санкций првотив России, которые в том числе коснутся импорта нефти.

Russia is waging a cruel, ruthless war, also against Ukraine’s civilian population.



We need to sustain utmost pressure at this critical point.



So today we are proposing a 5th package of sanctions. pic.twitter.com/GEuPQf0Wgr