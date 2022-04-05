Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила, какие санкции Евросоюз вводит против России. Их уже поддержали более 40 стран.

Заявление опубликовано в ее Твиттере.

По ее словам, предлагается ввести запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год и полный запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками, в том числе с ВТБ – вторым по величине российским банком.

Евросоюз намерен запретить российским судам заходить в порты ЕС и въезжать российским и белорусским грузоперевозчикам, а также запретить экспорт в Россию полупроводников (на сумму в 9 миллиардов евро), машин и транспортного оборудования на сумму 10 млрд евро.

Кроме того, как добавила она, российским компаниям предлагается запретить участвовать в госзакупках в ЕС и оказывать любую финансовую поддержку российским государственным органам. Ограничительные меры коснутся и физических лиц.

"Сегодня такие санкции введут более 40 стран. Занять четкую позицию крайне важно для всего мира. Четкую позицию против путинского выбора войны. Против расправы над мирным населением", – отметила она.

По ее словам, Евросоюз также работает над введением дополнительных санкций првотив России, которые в том числе коснутся импорта нефти.

Russia is waging a cruel, ruthless war, also against Ukraine’s civilian population.



We need to sustain utmost pressure at this critical point.



So today we are proposing a 5th package of sanctions. pic.twitter.com/GEuPQf0Wgr — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 5, 2022

Перед заявлением фон дер Ляйен вероятный список санкций озвучили в информагентстве Reuters:

ЕС запретит российским судам заходить в порты Евросоюза;

запрет на импорт угля, древесины, химикатов и другой продукции из России — на 9 миллиардов евро в год;

запрет на поставки в Россию полупроводников, компьютеров, технологий для газовой промышленности, транспорта и других отраслей — на 10 миллиардов евро в год;

закрытие границ для российских грузовиков и судов (исключение — для поставок энергетических продуктов, то есть нефти, продовольствия и лекарств);

санкции против ВТБ и ещё трёх банков, уже отключенных от SWIFT;

дополнительные ограничения в отношении олигархов.

ЕС запретит участие российских компаний в госзакупках в ЕС и любую финансовую поддержку для российских государственных органов.

Санкции еще предстоит утвердить своим решением Совету ЕС.

Телеграм-канал "Политика Страны" прокомментировал эту информацию.

"Главный вывод из обсуждаемых в ЕС санкций против России (если информация Reuters верна) - они не касаются поставок нефти и газа (даже из под запрета на заход суден в порты российские энергоносители вывели). Что касается угля, то, по данным российских СМИ, они и так с конца февраля резко сократились из-за введённых против владельцев угольных компаний санкций", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Евросоюз пока не планирует вводить санкции против российских нефти и газа из-за глубоких разногласий между государствами-членами.

При этом антироссийские санкции бьют не только по России, но и по Китаю.

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