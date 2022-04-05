Евросоюз пока не будет вводить санкции в отношении российской нефти или газа из-за глубоких разногласий между государствами-членами.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники внутри ЕС.

При этом подтверждается информация, что ЕС планирует отказаться от импорта угля из России на фоне сообщений о массовых убийствах в Буче.

Россия поставляет около половины энергетического угля Европы, используемого на электростанциях для выработки электроэнергии.

Европейская комиссия также, вероятно, предложит запретить въезд в ЕС большинству российских грузовиков и судов.

Ранее западные СМИ подробно сообщали, какие санкции сегодня может принять Евросоюз. Там персональные санкции, уголь, техника, водка, икра, древесина и многое другое.

Главным противником эмбарго на импорт российского газа остается Германия.

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