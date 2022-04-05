Новые санкции против России, которые сегодня обсудят в Евросоюзе, будут включать эмбарго на импорт российского угля, древесины и многих других позиций. Но ограничения импорта нефти и газа пока не будет.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Во вторник Европейская комиссия намерена предложить новые широкие санкции, в частности:

запрет на импорт российского угля,

блокирование экспорта новой техники в Россию,

меры против российских олигархов и некоторых членов их семей,

ограничение доступа российских автомобильных и морских перевозчиков в Евросоюз.

ограничение на импорт калийной соли, цемента, древесины, каучука, химикатов, икры и водки из России.

Эти меры нуждаются в поддержке со стороны 27 государств-членов блока.

То есть эмбарго на импорт нефти и газа из России пока не будет. Ранее та же WSJ писала, что Евросоюз может заменить эмбарго на российские нефть и уголь дополнительным тарифом на их импорт.

В Германии в очередной раз заявили, что Евросоюз пока не готов отказаться от российского газа.

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