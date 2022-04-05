Уголь, техника, водка и икра. На Западе рассказали о новых санкциях ЕС против России
Новые санкции против России, которые сегодня обсудят в Евросоюзе, будут включать эмбарго на импорт российского угля, древесины и многих других позиций. Но ограничения импорта нефти и газа пока не будет.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Во вторник Европейская комиссия намерена предложить новые широкие санкции, в частности:
- запрет на импорт российского угля,
- блокирование экспорта новой техники в Россию,
- меры против российских олигархов и некоторых членов их семей,
- ограничение доступа российских автомобильных и морских перевозчиков в Евросоюз.
- ограничение на импорт калийной соли, цемента, древесины, каучука, химикатов, икры и водки из России.
Эти меры нуждаются в поддержке со стороны 27 государств-членов блока.
То есть эмбарго на импорт нефти и газа из России пока не будет. Ранее та же WSJ писала, что Евросоюз может заменить эмбарго на российские нефть и уголь дополнительным тарифом на их импорт.
В Германии в очередной раз заявили, что Евросоюз пока не готов отказаться от российского газа.
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