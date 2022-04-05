Евросоюз уже сегодня намерен согласовать новый пакет санкций против России. ЕС решил срочно обсудить усиление санкций из-за массовых убийств мирных жителей в Буче.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передают российские СМИ.

Ранее Боррель заявлял, что ответственность России за события в Буче "вытекает из положений международного права".

Отметим, ранее сообщалось, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза, вероятно, ограничит лизинг самолетов, а также импорт и экспорт авиатоплива, изделий из стали и предметов роскоши.

Также мы писали о том, что после убийств в Буче вероятность введения странами ЕС эмбарго на энергоносители из РФ возрастает.

Война в Украине продолжается уже 41-й день. Мы следим за ситуацией в Киеве, Харькове, Николаеве, Мариуполе и на Донбассе в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 40-го дня войны. Россия продолжила аккумулировать силы на востоке Украины, намереваясь начать крупное наступление на Донбассе. Война продолжилась и на политико-дипломатических фронтах. После публикации фото из Бучи в ЕС снова активизировался вопрос введения предельно жестких санкций против России. Что касается переговоров с РФ, Зеленский заявил, что Украина намерена продолжать в них участвовать.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Венгрии, где на парламентских выборах победила партия Виктора Орбана - друга Путина и противника Зеленского.