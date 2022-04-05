В школах России начали вести уроки по теме "Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику" - школьникам 5-11 классов рассказывают про рост доли российской продукции в отдельных отраслях и просят дать оценку потерь стран от санкций.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на методические рекомендации о проведении урока, Минпросвещения, учителей на местах и данные сайтов школ в Самарской, Московской и Орловской областях.

Спецзанятия войдут в курс по обществознанию, начнутся они с цитаты президента Владимира Путина о том, что "на Россию оказывается беспрецедентное внешнее давление".

Примерами санкций послужат блокировка активов госкорпораций и банков и части резервов Центробанка и уход зарубежных компаний из России.

Вместе с тем, по данным издания, в конце российские школьники должны заполнить анкету "обратной связи" и ответить на вопросы: "Справедливы ли санкции в отношении РФ?", "Приведут ли санкции к укреплению экономики РФ?", "Кто понесет большие экономические потери?".

Напомним, ЕС готовит новые санкции против России. Они могут затронуть авиатопливо, изделия из стали и предметы роскоши. Новые санкции могут быть приняты завтра.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 41-й день. Мы следим за ситуацией в Киеве, Харькове, Николаеве, Мариуполе и на Донбассе в обновляемом материале.

"Страна" анализировала основные события 40-го дня войны. Россия продолжила аккумулировать силы на востоке Украины, намереваясь начать крупное наступление на Донбассе. Война продолжилась и на политико-дипломатических фронтах. После публикации фото из Бучи в ЕС снова активизировался вопрос введения предельно жестких санкций против России. Что касается переговоров с РФ, Зеленский заявил, что Украина намерена продолжать в них участвовать.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Венгрии, где на парламентских выборах победила партия Виктора Орбана - друга Путина и противника Зеленского.