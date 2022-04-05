В Евросоюзе рассматривают установление дополнительного тарифа на импорт российских нефти и угля в качестве альтернативы эмбарго. Это подтолкнет европейские страны сократить импорт энергоресурсов из РФ.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Один из рассматриваемых вариантов, по словам дипломатов, — поэтапное введение санкций в отношении нефти и угля. Другим является тариф на импорт российской нефти и угля, который достаточно значителен, чтобы побудить государства-члены быстро сократить их использование", - сообщает издание со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Отметим, по данным российских СМИ, крупнейшие угольные компании РФ и так фактически прекратили экспорт угля в ЕС с конца февраля из-за введённых санкций против их владельцев.

Ранее СМИ писали, что после убийств в Буче вероятность введения странами ЕС эмбарго на энергоносители из РФ возрастает.

Однако глава МИД Германии выступила против эмбарго на импорт российского газа.

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