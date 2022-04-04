Глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг предупредил об угрозе рецессии в случае резкой остановки поставок российского газа.

Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции

"С эмоциональной точки зрения можно понять любое требование ввести эмбарго, - сказал он. - Но если это произойдет, то с высокой долей вероятности германская экономика и, вероятно, европейская окажутся в рецессии с долгосрочными последствиями", - заявил Зевинг.

Напомним, после убийств в Бучи в Европе с новой силой заговорили о введении эмбарго на импорт российских энергоносителей.

Как стало известно позже, Евросоюз может ввести эмбарго на российские газ и нефть уже в среду, 6 апреля.

При этом ранеее Польше заявили, что Германия, Австрия и Венгрия выступают против прекращения закупок российских энергоресурсов.

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