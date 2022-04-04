Словакия будет действовать в унисон с Европейским Союзом против требований России в отношении платежей за газ в рублях.

Об этом заявил премьер-министр Эдуард Хегер после того, как министр экономики предложил принять вариант оплаты в рублях, если это необходимо для продолжения поставок газа, сообщает Reuters.

Словакия сильно зависит от поставок газа из России, и Москва потребовала оплаты в рублях. Однако Европейская комиссия заявила в пятницу, что европейские компании, чьи контракты на поставку предусматривают оплату в евро или долларах, не должны удовлетворять этот спрос.

"В этой ситуации ключевое значение имеет единство, и мы настаиваем на соблюдении условий контрактов и выплат в евро", - заявил Хегер

Ранее министр экономики Словакии Ричард Сулик заявлял, что страна не может быть отрезана от потоков российского газа, и если ей придется платить в рублях, она будет это делать.

Мы писали, что Россия предложила Европе схему оплаты за газ в рублях. Для этого нужно открыть счет в банке РФ.

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