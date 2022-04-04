Несмотря на риторику европейских стран по санкциям против России, импорт российского газа через Украину этим утром поднялся до уровня близкого к максимуму.

Об этом сообщил в Twitter обозреватель по энергетике и сырьевым товарам Bloomberg Хавьер Бласс и привёл соответствующую диаграмму.

"Ваше ежедневное напоминание о резком расколе между европейской риторикой (военные преступления, строгие санкции...) и реальностью (импорт российского газа в ЕС через Украину этим утром поднялся до нового максимума после вторжения). На диаграмме ниже показан расход российского газа на станции Велке", - написал Бласс.

Ранее мы писали, что Евросоюз обсудит новый пакет санкций против России в среду, 6 апреля. Триггером для санкций стали фотографии последствий зверств россиян под Киевом.

В то же время в Польше сообщили, что Германия, Австрия и Венгрия выступают против эмбарго на закупку российской энергетики.

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