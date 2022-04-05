Глава МИД Германии выступила против эмбарго на импорт российского газа
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выступила против введения эмбарго на поставки российского газа, несмотря на очередной виток обострения отношения с Россией после массовых убийств в Буче.
Об этом со ссылкой на Бербок сообщает Die Welt.
"Если бы полное эмбарго остановило бы эту войну, то тогда бы мы это незамедлительно сделали", - приводит слова главы МИД издание "Вельт".
Напомним, Евросоюз может ввести эмбарго на российские газ и нефть уже в среду.
Также мы писали о том, что после убийств в Буче вероятность введения странами ЕС эмбарго на энергоносители из РФ возрастает.
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