Советник главы МВД Антон Геращенко в комментарии "Стране" рассказал о посещении иностранными журналистами Бучи, где произошли массовые убийства.

"Иностранные журналисты плакали, когда увидели братские могилы. Были журналисты разных иностранных изданий: CNN, BBC, Reuters, Associated Press. То есть мы взяли немецких, итальянских журналистов - в целом со всего мира, чтобы показать им правду. На фоне чудовищной лжи русских ублюдков, которые рассказывают, что "ничего не было и все придумано", мы показали правду. Один французский журналист, который делал видео из подвала, где была груда трупов, просто зарыдал и спросил: "Почему идёт эта невыносимая и необъяснимая жестокость?" Страшно было смотреть на братскую могилу, в которой похоронена семья председателя сельского совета Ольги Сухенко.

Когда ты стоишь у братской могилы, в которой похоронена семья председателя сельского совета Ольги Сухенко - ее отец, сын и ещё один мужчина. Всех их подозревали в том, что они якобы выдавали координаты, где находятся русские войска. Ещё полтора месяца назад семья жила своей жизнью, а оккупанты просто растоптали и уничтожили их планы. Зачем и за что убили женщину, председателя сельсовета? Если русские даже считали, что они к чему-то причастны, то просто держали бы в подвале, а не убивали.

В каждой смерти украинцев виноват Владимир Путин, потому что он отправил своих бандитов, а также виноваты пропагандисты - такие, как Владимир Соловьев, который 22 года накачивал ненавистью россиян. Так же, как мучали евреев, они накачивают ненавистью и украинцев. Сложно, когда ты видишь груды тел в подвале. Мужчин в возрасте 25, 35, 50 лет пытали, у них связаны до посинения руки пластиковыми затяжками. Один мужчина явно минимум неделю перед смертью голодал, потому что он очень худой. У другого мужчины был проломлен череп - или прикладом, или камнем до самого мозга. Русские устроили пыточную прямо в детском лагере. Там также располагалось подразделение российской армии, там все усеяно их пайками. Все зависело от командира. Какой-то командир не давал им совершать такие зверства, а какой-то наоборот стимулировал издеваться и убивать. Сейчас мы ещё изучаем, что происходит в Гостомеле. Вскоре будет поездка в Бородянку - там самые большие руины после Мариуполя", - сказал Антон Геращенко.

Ранее мы писали, что в Буче, Ирпене и Гостомеле россияне насиловали и сжигали женщин. Треть тел уже осмотрели прокуроры и другие специалисты, продолжаются судебно-медицинские экспертизы.

Также "Страна" рассказывала, что из освобожденных от россиян территорий Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

Несмотря на то, что ежедневно появляются новые доказательства зверств российских военных - десятки трупов на начальной стадии разложения, братские могилы, а Украина будет расследовать преступления вместе с экспертами из ЕС, которые едут в Украину, Россия продолжает обвинять Украину в "фейках" и "подлоге".