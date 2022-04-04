Журналистам показали братскую могилу в селе Мотыжин Киевской области, которую обнаружили после ухода российских войск.

Ранее мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что в городе нашли братскую могилу, где лежит почти три сотни расстрелянных людей. По его мнению, это те, кто пытался самостоятельно убежать из города через реку.

Также сообщалось о том, что найдена убитой староста Мотыжина Ольга Сухенко вместе с супругом Игорем. Их взяли в плен десять дней назад, с тех пор супруги на связь не выходили, информации об их судьбе не было.

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