Вслед за Conflict Intelligence Team, сообщившей, что Россия перебрасывает войска из Киевской области и резервы на донбасское направление, CNN заявило о выводе из столичного региона около двух третей российских войск, которые были сосредоточены вокруг столицы Украины.

Об этом CNN пишет со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.

По словам чиновника, войска, покинувшие район вокруг Киева, направляются на север и концентрируются в Беларуси.

"Мы по-прежнему считаем, что они будут снабжены, возможно, даже усилены дополнительными силами, а затем отправлены обратно в Украину для продолжения боевых действий в другом месте", - добавил чиновник.

По оценке США, эти войска будут "применяться в восточной части страны, в районе Донбасса", чтобы воевать там, сказал чиновник.

"Наша оценка, и это только оценка, это то, что они будут применяться в восточной части страны в районе Донбасса, но это только оценка", - повторил он.

Чиновник добавил, что ожесточенные бои за Мариуполь продолжаются, но "нет никаких признаков того, что русские добились каких-либо успехов" во взятии города.

По словам чиновника, российские силы сейчас ведут оборону вокруг Херсона.

"По нашим оценкам, в районе Херсона, о чем мы говорили последние несколько дней, русские как бы зажаты между Херсоном и Николаевом. Сейчас мы оцениваем, что они перешли к обороне вокруг Херсона", - заявил чиновник.

Российские силы "по-прежнему совершают более 200 самолето-вылетов в день", и "большинство их авиаударов сосредоточено в районе Изюма", сказал чиновник.

Ранее в Минобороны Украины заявляли, что российские войска готовятся захватить Харьков.

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