Мэр Киева Виталий Кличко попросил киевлян воздержаться от возвращения домой хотя бы до конца недели (то есть воскресенья, 10 апреля). Эту просьбу он обосновал соображениями безопасности.

Заявление Кличко сделал в эфире единого телемарафона.

Кличко привел следующие аргументы:

В Киевской области высокая вероятность минирования, оставленных оккупантами неразорванных снарядов.

Несмотря на эффективную работу ПВО, опять могут быть ракетные обстрелы столицы.

Передвижение по городу все еще усложнено большим количеством блокпостов.

Кличко также прокомментировал открытие движения поездов метро между берегами Киева, заявив, что некоторые станции еще закрыты, но постепенно будут возвращаться к работе.

Отметим, что угроза найти снаряды под Киевом действительно высока. Так, за сутки в освобожденнной Киевской области обнаружили почти 5 тысяч взрывоопасных предметов.

Также напомним, что Россия на данный момент перебросила войска из Киевской области на Донбасс.

Война в Украине продолжается уже 40-й день. Мы следим в обновляемом материале за обстановкой на фронте и в городах, а также на переговорах.

"Страна" анализировала главные события вчерашнего дня, 3 апреля: хронику войны, ситуацию на недавно освобожденных территориях и перспективы эту войну закончить.

Какие есть варианты соглашения о прекращении боевых действий России и Украины - в публикации "Где пройдет линия".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, почему, по версии Запада, началась война в Украине.