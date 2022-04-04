Киевская госадминистрация публикует актуальный перечень маршрутов общественного транспорта Киева на сегодня, 4 апреля, который курсирует с 08:00 до 19:00.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Автобусные маршруты, в которые внесены изменения (интервал движения составляет около 30 минут):

№ 21 – через железнодорожную ст. "Зенит" по проспекту Бандеры без заезда на ст. м. "Почайна";

№ 21 – К от ул. Милославской до просп. Маяковского;

№ 22 – от ул. Медовой Южным мостом до ул. Тростянецкая;

№ 24 – от ул. Лаврской до ст. м. "Арсенальная";

№ 32 – от ст. м. "Нивки" до пл. Шевченко без заезда на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;

№ 47 – от ст. м. "Нивки" до ул. Стеценко;

№ 51 – от ст. м. "Красный Хутор" до моста Патона;

№ 55 – от Дарницкой площади до моста Патона;

№ 57 – от ст. м. "Академгородок" до Национального музея народной архитектуры и быта Украины;

№ 59 – от жилого массива Радужный (ул. Вершигоры) до железнодорожной платформы Троещина;

№ 61 – от ул. Милославской до железнодорожной платформы Троещина;

№ 62 – от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная";

№ 69 – от Дворца спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова;

№ 73 – ул. Милославской до ул. Каштановой;

№ 90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко;

№ 91 – ул. Анны Ахматовой - Южный мост - ст. м. "Голосеевская";

№ 97 – от ст. м. "Святошин" до рынка через ул. Булаховского - ул. Лесорубную;

№ 99 – от ст. м. "Минская" до пл. Шевченко без заезда на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;

№ 101 – через железнодорожную ст. "Зенит" по проспекту Бандеры без заезда на ст. м. "Почайна";

№ 101 – К - от ул. Милославской до просп. Маяковского;

№ 103 – от ул. Светлицкого до ст. м. "Академгородок" через пл. Марченко;

№ 104 – от ст. м. "Харьковская" до жилого массива Бортничи;

№ 114 – от ул. Милославской до Дарницкой площади;

№114 –К – от ул. Милославской до ж. м. "Радужный";

№ 115 – от ул. Заслонова до моста Патона;

№ 118 – от Политехнического института до моста Патона.

Движение автобусных маршрутов под номерами: 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 временно не осуществляется.

Также движение троллейбусных маршрутов временно не осуществляется.

Трамваи маршруты организованы по постоянным схемам:

№3 – от ст. "Ромена Ролана" до ст. Старовокзальная (интервал движения 25 минут);

№ 2, 8-К, 22-К, 29-К, 33-А (интервал движения 15-20 минут).

Кроме того, организовано трамвайное сообщение на участке "Подольское ТРЕД - Контрактовая площадь".

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