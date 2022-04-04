Из Вышгорода в Киев с сегодняшнего дня, 4 апреля, запускают автобусы. Это город в ближайшем пригороде от Киева, севернее района Оболонь. Сам город оккупирован не был, но рядом взорвали мост и захватили соседние села.

Уже с сегодняшнего дня из Вышгорода можно будет добраться в столицу на льготном автобусе, сообщает "Вышгородпастранс".

Также восстанавливаются и внутренние перевозки по городу.

В частности запускаются маршрутки №1 и №2. Большой льготный автобус возобновит перевозки со вторника, 5 апреля.

Маршрутки будут ходить 4 раза в день.

Вышгородский городской совет публикует расписание:

Напомним, что также сегодня возобновляется автомобильное сообщение между Черниговом и Киевом.

Кроме того, в Киеве снова пустили метро с левого на правый берег по Южному мосту.

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