Появилось видео взорванного под Вышгородом моста
В сети опубликовано видео взорванного моста под Вышгородом. Мост уничтожен для того, чтобы затруднить российской технике подходы к Киеву.
Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.
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Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киеве за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.
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