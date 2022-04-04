Россия перебрасывает войска из Киевской области и резервы на Донбасское направление.

Об этом сообщают журналисты-расследователи из Conflict Intelligence Team.

Там сообщают, что 2 апреля в Беларуси был снят эшелон с бронетранспортерами БМД-2, которые, предположительно, относятся к частям и соединениям, воевавшим в Киевской области.

Согласно базе данных РЖД, эшелон следует на станцию Новый Оскол в Белгородской области, неподалеку от границы с оккупированной частью Харьковской области Украины.

На станцию Валуйки следует эшелон с Т-72Б3, который отправился из Ельни, где дислоцирован 59-й танковой полк 144-й дивизии.

"Техника, скорее всего, проследует на юг через Купянск и Изюм, недавно взятый российскими войсками, в направлении Славянска Донецкой области. Переброска как выведенных, так и, возможно, ранее не задействованных машин означает, что российское командование настроено серьезно, и что в ближайшие дни битва за Донбасс будет только разгораться", - сообщают в CIT.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко призвал всех гражданских выехать из области в более безопасный регион. С таким же обращением выступил глава Славянской военной администрации Вадим Лях.

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