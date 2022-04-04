Глава Славянской военной администрации Вадим Лях обратился к жителям громады с призывом временно выехать с территории Донецкой области.

"Вчера руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко призвал жителей временно покинуть территорию области. Упорно повторю его просьбу для жителей Славянской общины. Особенно это касается женщин с детьми, пенсионеров, людей с хроническими заболеваниями", - заявил Вадим Лях.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко призвал всех гражданских выехать из области в более безопасный регион.

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