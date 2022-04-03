Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан не спешить возвращаться из эвакуации в столицу, которую покинул каждый второй житель.

Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону.

Так, на вопрос о том, безопасно ли возвращаться в Киев, мэр столицы ответил, что он бы не советовал прямо сейчас возвращаться в город.

"Я бы порекомендовал не торопиться с возвращением в Киеве. Только лишь из учета безопасности. То, что россияне говорят, что они отводят войска - мы очень много слышали заверений Российской Федерации, правительства о многих вещах. В 1994 году Украина была третьей державой по ядерному вооружению. Мы отдали ядерное вооружение и нам гарантировала, в том числе Россия нашу территориальную целостность и независимость", - заявил Кличко.

Он вспомнил российские нарративы о том, что в Луганске, Донецке и Крыму не было их военных:

"Нам говорили, что "зеленые человечки" в Крыму - это не россияне. Нам утверждали, что в Донецке и Луганске нет российских военных. Нам сейчас утверждают, что это операция по "демилитаризации" и война идет исключительно против военных. А мы видим собственными глазами огромное количество невинных гражданских людей. Разрушено много школ, детских садиков в моем родном городе. Больше ста зданий разрушено: простые многоэтажки, спальные районы. Верить на слово нельзя, что все оставили планы штурмовать Киев - Киев был целью и это не секрет", - заявил мэр.

Он призвал подождать еще неделю:

"Сделайте небольшую паузу, еще недельку, пожалуйста, чтобы ситуация более-менее стабилизировалась. Моя задача как мэра - сохранить жизни людей", - подвел итог Кличко.

Отметим, что в Киеве работает метро на перевозку пассажиров.

Также мы писали, что после выхода российских военных из-под Киева там обнаружили сотни тел мирных граждан, братские могилы и мертвых детей.