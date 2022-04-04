Российские войска готовятся захватить Харьков. Это сейчас одна из главных задач оккупанта.

Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

"Основные усилия противник сосредоточил на подготовке восстановления наступательных действий, чтобы окружить группировку Объединенных сил и завладеть городом Харьков", - сообщил Мотузяник.

Ещё одна цель, по его словам, окружение украинских войск на Донбассе.

С этой целью противник налаживает маршруты логистического обеспечения группировки войск, создает запасы боеприпасов, ракет и горюче-смазочных материалов.

Также Мотузяник сказал, что Россия продолжает применять высокоточное вооружение для уничтожения объектов критической инфраструктуры Украины.

В Харькове постоянно происходят обстрелы. Сегодня в Харькове в результате обстрела погибли 4 мирных жителя. 30 человек пострадали, среди них есть дети.

При этом Американский Институт изучения войны считает, что российские войска вокруг Харькова, скорее всего, продолжат перенос основных сил через Изюм на юго-восток и могут отступить из ближайших окрестностей города.

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