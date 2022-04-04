Американский Институт изучения войны опубликовал новую карту боевых действий в Украине. В институте считают, что в ближайшие дни российские войска завершат отход из Киева вдоль сумского направления и, вероятно, после этого покинут свои оставшиеся позиции вокруг Конотопа и Сум.

Об этом сказано в сообщении института в Facebook.

"Украина выиграла битву за Киев, но война далека от завершения и все еще может изменить направление России, если российские военные смогут начать успешную операцию на востоке Украины", - считают в институте.

Сообщается, что сейчас отвод основных сил российских войск по обоим берегам Днепра, вероятно, завершен.

"Беспорядочный характер отхода, в результате которого, по-видимому, остались многочисленные отдельные российские солдаты и, возможно, небольшие группы российских войск, делает невозможным в настоящее время точную оценку ситуации в Киевской и Черниговской областях", - уточняют в институте.

Также в организации считают, что российские войска вокруг Харькова, скорее всего, продолжат перенос основных сил через Изюм на юго-восток и могут отступить из ближайших окрестностей города.

"Судя по всему, российские силы продолжают усилия по сосредоточению сил для возобновления наступления из Изюма в юго-восточном направлении, но за последние 24 часа не предпринимали никаких крупномасштабных операций. Российские силы к западу от Харькова и вокруг Сум, по-видимому, сосредоточились на прикрытии вывода российских войск из восточного Киева", - сообщили в институте.

Также в институте ожидают, что вскоре Россия попытается завершить захват Мариуполя. Кроме того, сообщается, что войска РФ продолжают ограниченные наступательные действия на южном направлении.

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