В Житомирской области не осталось российских войск. Оккупанты ушли, но заминировали частные дома
Житомирская область полностью освобождена от российских войск.
Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в Facebook.
"Сегодня я хочу сказать, что российских оккупационных войск в Житомирской области нет. Они ушли из Народицкой территориальной громады, где окапывались. Ушли, частично оставив свою технику, боеприпасы. Но ушли, заминировав частные дома", – заявил Бунечко.
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