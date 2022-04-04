Житомирская область полностью освобождена от российских войск.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в Facebook.

"Сегодня я хочу сказать, что российских оккупационных войск в Житомирской области нет. Они ушли из Народицкой территориальной громады, где окапывались. Ушли, частично оставив свою технику, боеприпасы. Но ушли, заминировав частные дома", – заявил Бунечко.

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