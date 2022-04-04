Прокуроры совместно с сотрудниками полиции обнаружили пыточную в Буче.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По информации Офиса, в подвале одного из детских санаториев правоохранители обнаружили тела пятерых мужчин со связанными руками.

"Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации пытали безоружных мирных жителей, а затем убивали их", - говорится в сообщении.

Напомним, в города Киевской области Ирпень, Бучу и Гостомель прибыли украинские оперативные следственные группы. Позже к ним присоединятся международные наблюдатели и следователи.

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