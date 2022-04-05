Российский олигарх Роман Абрамович, который является посредником на переговорах Украины и РФ, вынужден занимать деньги у своих голливудских и американских влиятельных друзей из-за санкций Запада.

Об этом пишет Page Six.

Как сообщается, Абрамовичу нужно 750 тысяч долларов в неделю на оплату труда своих сотрудников.

"Но хотя у Абрамовича, устроившего ряд звездных вечеринок на своих яхтах и в своем обширном поместье Сен-Барт, много близких друзей в Голливуде, на Уолл-стрит и в мире технологий, нам говорят, что его партнеры опасаются давать ему деньги взаймы. Даже когда он принимает участие в мирных переговорах между Россией и Украиной", - пишет Page Six

По данным СМИ, он обратился к голливудскому продюсеру и режиссеру Бретту Ратнеру и семье Ротшильдов.

"Они не согласились дать ему деньги, потому что либо у них их нет в наличными или, более того, неясно, каковы последствия в соответствии с международным правом", - пишет издание.

Напомним, ранее СМИ сообщили об отравлении Абрамовича и украинских переговорщиков с Россией, однако на Банковой это не подтвердили.

Также мы писали, что после этого у Абрамовича подтвердили отравление олигарха в начале марта после визита в Киев.

Кроме того, сообщалось, что по информации The Wall Street Journal, Зеленский лично попросил Байдена исключить олигарха Романа Абрамовича из санкционного списка, чтобы тот мог продолжить быть посредником в переговорах с Россией.

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