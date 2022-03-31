Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил роль российского олигарха Романа Абрамовича в переговорном процессе Украины и РФ.

Об этом он рассказал в ходе брифинга.

"Роман Абрамович обеспечивает логистику между российской и украинской делегациями. Он частично модерирует процесс с точки зрения, чтобы не было какого-то недоразумения. Чтобы сам переговорный процесс был более мобильным, более конструктивным задействован Роман Абрамович. Он действует довольно эффективно, переговоры идут, в т.ч. онлайн и в очном формате. Его роль одна из ключевых наряду с делегациями. Без такого посредника было бы более тяжело устанавливать коммуникации", - сказал Подоляк.

Напомним, ранее сообщалось, что, по данным Financial Times, Путин лично одобрил участие Абрамовича в мирных переговорах РФ с Украиной.

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Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

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