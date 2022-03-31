Переговоры Украины с Россией возобновятся в онлайн-формате 1 апреля. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель украинской делегации Давид Арахамия.

По его словам, предстоящую неделю стороны будут обсуждать представленный Украиной проект мирного договора.

"На переговорах в Турции мы также объявили, что сейчас возникла необходимость во встрече лидеров двух государств. Российская делегация ответила, что для начала нужно иметь более согласованный проект договора. Через неделю мы наработаем то, что зависит от участников переговорного процесса. И будем надеяться, что дальше будут встречаться президенты стран. В то же время, мы настаиваем, чтобы такая встреча состоялась не на территории России или Беларуси", - написал Арахамия.

Война в Украине продолжается уже 36-й день. "Страна" подробно рассказывала, что вчера происходило в разных регионах.

Также мы подводили главные итоги вчерашнего дня. Российская армия проводила "перегруппировку" войск, частично перенаправляя их с киевского и черниговского направлений на Донбасс, чтобы активизировать свои действия там. Впрочем значительного снижения активности армии РФ в Киевской и Черниговской областях, анонсированного после переговоров в Стамбуле, замечено не было.

Кроме того, мы рассказывали, как Рада хочет ввести ответственность за выезд из Украины во время войны.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Telegram-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О последних событиях на фронте и происходящем вокруг переговоров Украины и РФ в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.