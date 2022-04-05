Введенные против России санкции подрывают проект Китая "Шелковый путь" (Один пояс один путь) по сухопутной доставке товаров на европейский континент. Теперь Пекин оказался в большей зависимости от морских держав Запада - США и Британии.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание называет это "неудачей на 4 триллиона долларов".

Хотя ЕС пока не запретил транзитный импорт через Россию, входящие железнодорожные грузоперевозки практически заморожены, утверждает журнал на основании данных компаний-экспедиторов.

РФ является составной частью проекта "Один пояс - один путь", по ней проходит транспортный коридор, по которому товары из Китая достигают самой крайней точки Западной Европы - Великобритании.

"Санкции, введенные против России, подрывают амбиции Китая увеличить экспорт в Европу, что является неудачей для усилий китайского лидера Си Цзиньпина на сумму 4 триллиона долларов", - считает WSJ.

Теперь, после вторжения России в Украину, некоторые компании-экспедиторы ищут возможность перевести товарные потоки на Казахстан и Грузию. Также многие компании из Европы и Китая переориентировали свои перевозки с железной дороги на море.

Товарооборот по "Шелковому пути" в прошлом году вырос на 24%. Это было связано с пандемией, когда многие порты закрывались, и сухопутный маршрут повысил свою значимость. Также Китай много инвестировал в инфраструктуру "Пути", как в России, так и в Беларуси. Это также повлияло на резкий рост движения товаров по суше.

Теперь же, пишет журнал, ведущие логистические компании отказываются работать с Россией. А порт Дуйсбург в Германии, являющийся узлом Шелкового пути, предупредил, что морские страховщики, вероятно, перестанут страховать грузы из РФ и Беларуси.

При этом в порту говорят, что грузы через Россию пока поступают, но там ждут снижения этого потока.

В общем, крайне интересный разрез войны России с Украиной, которая может серьезно ударить по одному из важнейших геополитических проектов Китая. И поставить его экспорт в большую зависимость от морских держав Запада (то есть США и Британии).

Напомним, недавно в Китае высказались против оборонного альянса: НАТО должен был быть распущен.

Также Китай призвал "извлечь урок" из войны в Украине и создать механизм безопасности в Европе.