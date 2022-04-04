Министерство иностранных дел Китая прокомментировало разговор главы ведомства Вана И с его коллегой Дмитрием Кулебой, состоявшийся 4 апреля.

Пресс-релиз о переговорах дипломатов опубликован на сайте МИД КНР.

В нем сказано: власти Китая верят, что у Киева достаточно мудрости для самостоятельного выбора с целью урегулирования кризиса в Украине и обеспечения безопасности в Европе.

"Война обязательно закончится, самое главное - как учесть болезненный опыт и обеспечить долгосрочную безопасность в Европе. Мы верим, что у Украины достаточно мудрости для того, чтобы сделать выбор, учитывающий основополагающие интересы собственного народа", - приводит сайт китайского внешнеполитического ведомства слова Вана И.

По словам китайского министра, Пекин выступает в поддержку российско-украинского мирного диалога.

"Несмотря на значительные трудности и множество разногласий, нужно упорно стремиться к миру. Вплоть до прекращения огня", - подчеркнул Ван И.

Он уточнил, что Китай выступает за создание равноправного, эффективного и устойчивого механизма по поддержанию безопасности в Европе. "КНР занимает объективную и справедливую позицию, мы будем продолжать использовать собственные методы, играть конструктивную роль", - добавил Ван И.

Как он отметил, при урегулировании кризиса на Украине Китай "не преследует собственные геополитические интересы". "Мы искренне стремимся к одной цели - это достижение мира", - подытожил Ван И.

Напомним, в заявлении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы по итогам переговоров с Ван И акценты о разговоре расставлены совсем по-другому.

Кулеба сообщил, что глава МИД Китая Ван И выразил солидарность с Украиной по теме массовых убийств среди мирных людей.

"Мы оба разделяем убеждение, что прекращение войны против Украины отвечает интересам мира, продовольственной безопасности и международной торговли", - сообщил Кулеба после разговора с Ван И.

Заявление Пекина прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Китайский министр о массовых убийствах в своём заявлении не упомянул. Лишь призвал "сделать выбор". Не исключено, имеется в виду нейтральный статус (с учётом другого тезиса о "болезненном опыте" и "долгосрочной безопасности в Европе")", - написал канал.

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