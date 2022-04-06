"Ошеломительное развитие" в Китае стратегического и ядерного арсенала представляет возрастающий риск для США. Об этом говорится в письменном заявлении главы Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирала Чарльза Ричарда.

Заявление было распространено 5 апреля перед закрытыми слушаниями в подкомитете по вопросам обороны комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

"КНР продолжает ошеломительными темпами развивать свои стратегические и ядерные силы, в то время как его намерения по поводу использования этих сил неясны. Недавнее испытание гиперзвукового планирующего глайдера, запущенного с помощью межконтинентальной баллистической ракеты, - лишь один из примеров подобных нарастающих возможностей", - отметил адмирал.

По словам Ричарда, во время этого испытания, проведенного 27 июля прошлого года, глайдер "преодолел 40 тысяч километров и находился в полете свыше 100 минут - это самое большое расстояние и самое длительное полетное время, которые продемонстрировала система наземного оружия какой-либо страны на настоящий момент".

"КНР вкладывает значительные средства в гиперзвуковые планирующие системы и технологию оружия направленной энергии для нанесения глобальных ударов и преодоления систем ПРО", - указал адмирал.

Китай также "расширяет свои возможности по производству и обогащению плутония", продолжил глава СТРАТКОМ, высказавший предположение, что это может позволить Пекину увеличить свой ядерный арсенал "до 700 боеголовок к 2027 году".

"КНР, скорее всего, намеревается иметь в своем распоряжении по меньшей мере 1 тысячу ядерных боеголовок к 2030 году", - добавил Ричард. Все это "представляет угрозу для США", считает он.

Согласно оценкам американских экспертов, ядерный арсенал Китая насчитывал в прошлом году примерно 350 боеголовок. США имели в своем распоряжении, по официальным данным, 3750 боезарядов, из которых 1389 были оперативно развернуты.

Ранее "Страна" писала, что в Пентагоне обеспокоены тем, что Китай наращивает ядерные возможности быстрее, чем ожидалось.

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